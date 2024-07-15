Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 10:14

Российским пенсионерам дадут надбавку за работу на Украине

В пенсионном стаже будет учитываться период работы на Украине с 1991 года до СВО

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности утвердила законопроект Минтруда, который предложил включить в страховой стаж россиян для исчисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Таким образом планируется усовершенствовать правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением пенсионными выплатами пожилых жителей новых регионов. Согласно документу, в страховой стаж будут включаться периоды работы и (или) иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа в России будет скорректирован размер накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Ранее Life.ru рассказал, какие граждане смогут рассчитывать на повышение пенсионных выплат и каков при этом будет размер самой прибавки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Владимир Озеров
  • Новости
  • Пенсии
  • Минтруд РФ
  • Украина
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • ЛНР
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров