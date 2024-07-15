Российским пенсионерам дадут надбавку за работу на Украине

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности утвердила законопроект Минтруда, который предложил включить в страховой стаж россиян для исчисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до начала спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Таким образом планируется усовершенствовать правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением пенсионными выплатами пожилых жителей новых регионов. Согласно документу, в страховой стаж будут включаться периоды работы и (или) иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.