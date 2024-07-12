Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин назвал справедливым и давно назревшим решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это произошло в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
В начале встречи губернатор поблагодарил главу государства от работающих пенсионеров.
"Решение давно созрело, и нужно было привести всё в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно говорили. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому ещё раз вернулись и приняли окончательное решение", — отметил Путин.
Встреча Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Соответствующий закон глава российского государства подписал 8 июля. Обновлённые выплаты начнутся с 1 января 2025 года. Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году.