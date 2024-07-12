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11 июля, 22:13

Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин назвал справедливым и давно назревшим решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это произошло в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В начале встречи губернатор поблагодарил главу государства от работающих пенсионеров.

"Решение давно созрело, и нужно было привести всё в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно говорили. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому ещё раз вернулись и приняли окончательное решение", — отметил Путин.

Встреча Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

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Соответствующий закон глава российского государства подписал 8 июля. Обновлённые выплаты начнутся с 1 января 2025 года. Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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