Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.
Так, обновлённые выплаты начнутся с 1 января 2025 года.
Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. 26 июня депутаты приняли документ во всех трёх чтениях. Предполагается, что минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит 1,3 тысячи рублей.
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