Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 13:46

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

Так, обновлённые выплаты начнутся с 1 января 2025 года.

Больше зарплаты: Кому платят самые высокие пенсии и сколько они составляют
Больше зарплаты: Кому платят самые высокие пенсии и сколько они составляют

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. 26 июня депутаты приняли документ во всех трёх чтениях. Предполагается, что минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит 1,3 тысячи рублей.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Пенсии
  • Путин
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров