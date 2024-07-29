Россиянам рассказали, когда при хрусте в колене нужно срочно бежать к врачу

Хруст в коленях — сам по себе неприятный симптом, доставляющий дискомфорт человеку. Однако если наблюдается отёк тканей вокруг или подвижность сустава становится ограниченной — это повод незамедлительно обратиться за консультацией к врачу. Об этом заявила реабилитолог, доктор медицинских наук, полковник военной медицинской службы в отставке Лидия Ракаева в беседе с РИАМО.

Специалист призвала обратить внимание на свои ощущения после хруста в коленных суставах. Боль, отёки и другие симптомы могут быть признаками серьёзных проблем со здоровьем.

"Если помимо хруста вы наблюдаете у себя хоть один из приведённых симптомов, нужно обращаться за медицинской помощью. Избавиться от проблемы поможет грамотно подобранное лечение, которое назначает только специалист: хирург, реабилитолог, ортопед-травматолог", — прокомментировала доктор.

Начинать лечение стоит с превентивной медицины: лекарств, занятий ЛФК, физиотерапии и специальной диеты. Если эти меры не приведут к выздоровлению, тогда может потребоваться операция.