Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 11:20

Россиянам рассказали, когда при хрусте в колене нужно срочно бежать к врачу

Реабилитолог Ракаева: Отёк после хруста в колене является опасным симптомом

Хруст в коленях — сам по себе неприятный симптом, доставляющий дискомфорт человеку. Однако если наблюдается отёк тканей вокруг или подвижность сустава становится ограниченной — это повод незамедлительно обратиться за консультацией к врачу. Об этом заявила реабилитолог, доктор медицинских наук, полковник военной медицинской службы в отставке Лидия Ракаева в беседе с РИАМО.

Специалист призвала обратить внимание на свои ощущения после хруста в коленных суставах. Боль, отёки и другие симптомы могут быть признаками серьёзных проблем со здоровьем.

Ревматолог объяснила связь смены погоды и болей в суставах
Ревматолог объяснила связь смены погоды и болей в суставах

"Если помимо хруста вы наблюдаете у себя хоть один из приведённых симптомов, нужно обращаться за медицинской помощью. Избавиться от проблемы поможет грамотно подобранное лечение, которое назначает только специалист: хирург, реабилитолог, ортопед-травматолог", — прокомментировала доктор.

Начинать лечение стоит с превентивной медицины: лекарств, занятий ЛФК, физиотерапии и специальной диеты. Если эти меры не приведут к выздоровлению, тогда может потребоваться операция.

Ранее россиянам рассказали четыре действенных упражнения, которые стоит выполнять при болях в коленях. В их числе есть так называемые страусиные шаги. Встаньте, отведите таз назад, немного согните ноги в коленном суставе, чтобы получилась позиция полуприседа. Положите руки на пояс и после этого поднимитесь на носки. Теперь, невысоко поднимая ноги, начинайте топтаться на месте. Можете ходить по комнате или возле дома.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров