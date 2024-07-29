Байден задумал перед уходом лишить президентов США неприкосновенности

Президент США Джо Байден придумал несколько реформ для Верховного суда страны. Американский лидер предлагает отменить поправку конституции, которая гарантирует иммунитет к преследованию экс-главам государства за их преступления на посту главы Белого дома. Об этом американский лидер написал в публикации для издания Washington Post.

"Я призываю ввести конституционную поправку под названием "Никто не находится выше закона". Она ясно даст понять, что не существует неподсудности за преступления, который бывший президент совершил, когда пребывал у власти", — пояснил Байден.

Вторая идея Байдена заключается в обеспечении сменяемости в Верховном суде. Глава государства предложил, чтобы президент в обязательном порядке менять одного из девяти верховных судей каждые два года. Также предлагается избирать каждого нового судья на ограниченный 18-летний срок (сейчас в США их полномочия не ограничены временными рамками).

Третья инициатива состоит в введении обязательного для всего Верховного суда свода этических правил. Байден полагает, что его идеи найдут поддержку у большинства американцев и специалистов по конституции вне зависимости от того, каких политических убеждений они придерживаются.