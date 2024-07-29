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Регион
29 июля, 14:27

В Польше внезапно воспели оду храбрым русским воинами и предрекли "тяжёлые недели" ВСУ

Myśl Polska: Армия РФ показывает высокую подготовку на полях сражений с Украиной

Армия РФ получила неожиданную польскую похвалу. Журналист Myśl Polska написал о том, что ВС РФ продолжает демонстрировать высокий уровень подготовки на полях сражений с киевским режимом.

"Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, российские подразделения демонстрируют всё более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных войск на передовой становится всё более слаженным", — говорится в материале.

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Также журналист отметил слаженность взаимодействия отдельных войск России. По мнению Польши, на данный момент ВС РФ обладает преимуществом в численности личного состава, технике и авиации. Автор статьи также добавляет, что все бои Русская армия ведёт в соответствии с установленными правилами военного искусства. Аналитик в заключение предупреждает, что "украинской армии явно предстоят тяжёлые недели".

Не зря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил разворот мира от Запада к России. Он как раз смело высказался о том, что приказы Запада по поводу отношения к России сработали вообще в противоположном направлении. То есть люди и страны начинают понемногу поддерживать РФ.

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VK / Минобороны России

Наталья Афонина
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