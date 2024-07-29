Армия РФ получила неожиданную польскую похвалу. Журналист Myśl Polska написал о том, что ВС РФ продолжает демонстрировать высокий уровень подготовки на полях сражений с киевским режимом.

"Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, российские подразделения демонстрируют всё более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных войск на передовой становится всё более слаженным", — говорится в материале.

Также журналист отметил слаженность взаимодействия отдельных войск России. По мнению Польши, на данный момент ВС РФ обладает преимуществом в численности личного состава, технике и авиации. Автор статьи также добавляет, что все бои Русская армия ведёт в соответствии с установленными правилами военного искусства. Аналитик в заключение предупреждает, что "украинской армии явно предстоят тяжёлые недели".