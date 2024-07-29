Фонд "Свободная Россия"* и более 50 организаций объявлены экстремистскими 29 июля, 16:05 Росфинмониторинг. Обложка © ТАСС / Павел Черемисин

Росфинмониторинг дополнил список террористических и экстремистских организаций новыми компаниями. В частности туда вошли фонд "Свободная Россия"* и свыше 50 националистических и сепаратистских движений. Сведения об этом появились на сайте ведомства.

Фонд существует с 2014 года и был создан российскими эмигрантами в США. Росфинмониторинг также внёс в перечень "Свободную Бурятию"*, движение "Свободная Карелия"*, объединение за независимость Якутии*, Всемирный чеченский конгресс*, Комитет независимой конфедерации Сибири* и ряд других.

Ранее Росфинмониторинг объявил о внесении телеведущей Татьяны Лазаревой** в перечень террористов и экстремистов после её высказываний, оправдывающих атаки на территории России.

* Внесены Минюстом в перечень запрещённых организаций. ** Внесена в России в реестр иноагентов, а также список террористов и экстремистов.

Авторы Татьяна Миссуми