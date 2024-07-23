Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 13:17

Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов

Певец Эдуард Шарлот*. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень

Певец Эдуард Шарлот*. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень

Росфинмониторинг внёс певца Эдуарда Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы.

"Шарлот Эдуард Валерьевич*, 7 февраля 1998 г. р., г. Самара", — такую информацию выдаёт поисковик сайта по списку террористов и экстремистов.

Певец Шарлот записал из СИЗО "покаянное" видеообращение для патриарха Кирилла
Певец Шарлот записал из СИЗО "покаянное" видеообращение для патриарха Кирилла

Напомним, что проблемы с законом у Шарлота* начались в ноябре прошлого года после того, как он сделал ряд антироссийский высказываний и демонстративно сжёг свой паспорт гражданина РФ. Выходки он сопроводил словами о том, что не считает себя россиянином и хочет поселиться в Киеве. Всё это он делал, пока находился в Ереване. Похоже, что исполнитель где-то просчитался, потому что уже через неделю он прилетел в Петербург, где его задержали правоохранители, заковав в наручники прямо в аэропорту. Шарлот* стал фигурантом пяти уголовных дел, а в конце мая суд Самары продлил ему срок ареста до 24 июля.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Росфинмониторинг
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров