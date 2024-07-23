Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Певец Эдуард Шарлот*. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень
Росфинмониторинг внёс певца Эдуарда Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы.
"Шарлот Эдуард Валерьевич*, 7 февраля 1998 г. р., г. Самара", — такую информацию выдаёт поисковик сайта по списку террористов и экстремистов.
Напомним, что проблемы с законом у Шарлота* начались в ноябре прошлого года после того, как он сделал ряд антироссийский высказываний и демонстративно сжёг свой паспорт гражданина РФ. Выходки он сопроводил словами о том, что не считает себя россиянином и хочет поселиться в Киеве. Всё это он делал, пока находился в Ереване. Похоже, что исполнитель где-то просчитался, потому что уже через неделю он прилетел в Петербург, где его задержали правоохранители, заковав в наручники прямо в аэропорту. Шарлот* стал фигурантом пяти уголовных дел, а в конце мая суд Самары продлил ему срок ареста до 24 июля.
*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.