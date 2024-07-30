Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 03:42

Ракетная атака ВСУ отражена средствами ПВО в Курской области

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в Курской области, задействовав ракетное вооружение. Избежать беды помогли дежурные средства ПВО, написал в Telegram глава региона Алексей Смирнов.

По данным губернатора, всего зенитные комплексы поразили четыре ракеты ВСУ. Они были сбиты над Октябрьским и Курчатовским районами.

"При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!" — написал чиновник.

ПВО сбила три украинских дрона над Ленинградской областью
ПВО сбила три украинских дрона над Ленинградской областью

А прошлой ночью ВСУ запустили рой беспилотников в направлении сразу пяти российских регионов. Суммарные потери противника составили 39 дронов. Тяжелее всего пришлось Курской области, где сбили 19 БПЛА, ещё девять поражены над Белгородчиной.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров