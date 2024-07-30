Ракетная атака ВСУ отражена средствами ПВО в Курской области

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в Курской области, задействовав ракетное вооружение. Избежать беды помогли дежурные средства ПВО, написал в Telegram глава региона Алексей Смирнов.

По данным губернатора, всего зенитные комплексы поразили четыре ракеты ВСУ. Они были сбиты над Октябрьским и Курчатовским районами.

"При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!" — написал чиновник.