Ракетная атака ВСУ отражена средствами ПВО в Курской области
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в Курской области, задействовав ракетное вооружение. Избежать беды помогли дежурные средства ПВО, написал в Telegram глава региона Алексей Смирнов.
По данным губернатора, всего зенитные комплексы поразили четыре ракеты ВСУ. Они были сбиты над Октябрьским и Курчатовским районами.
"При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!" — написал чиновник.
А прошлой ночью ВСУ запустили рой беспилотников в направлении сразу пяти российских регионов. Суммарные потери противника составили 39 дронов. Тяжелее всего пришлось Курской области, где сбили 19 БПЛА, ещё девять поражены над Белгородчиной.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine