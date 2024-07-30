C 1 августа начнут перечислять новые социальные выплаты: Кому они положены и сколько составят С 1 августа появятся новые социальные выплаты. Так, семьи с детьми получат выплаты перед школой — до 10 000 рублей. При этом будут новшества и на федеральном, и на региональном уровне. Кто получит выплаты и в каком размере? 30 июля, 09:30 С 1 августа появятся новые социальные выплаты. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Какие новые социальные выплаты появятся с 1 августа в регионах

В этом году появятся разовые выплаты семьям с детьми. Эти деньги направляются на подготовку детей к школе. Суммы и порядок получения выплат будут зависеть от региона. Например, с 1 августа в Псковской области будет дополнительно введена ежегодная денежная выплата на покупку одежды для учёбы и занятий спортом в размере 3000 рублей. Получат её семьи, где дети учатся в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях.

— В Калужской области с 1 августа выплату получат многодетные семьи. Им перечислят деньги на покупку одежды для посещения занятий в школе, а также спортивной формы на период обучения. Сумма ежегодной выплаты будет в дальнейшем индексироваться. В этом году региональные власти выплатят семьям по 5000 рублей. Причём деньги получат все многодетные семьи вне зависимости от своего материального положения, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В Томской области с 1 августа вступает в силу закон, который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям, где доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения. Их дети-школьники получат бесплатное питание. Кроме того, семьи получат ежегодную денежную выплату на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы. Она составит 10 000 рублей.

Какие новшества вступят в силу на федеральном уровне

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что были внесены изменения в порядок назначения единого пособия. Новшества вступают в силу с 5 августа 2024 года. С этой даты вводится порядок назначения пособия по месту пребывания или фактического проживания, если получатели подали заявление не в том регионе, где раньше им делали выплаты.

— С 1 августа пройдёт беззаявительный перерасчёт накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчёт связан с результатами инвестирования денег управляющими компаниями в предыдущем году. В результате накопительные пенсии порядка 118,8 тысячи россиян с августа вырастут на 7%. Ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений вырастет на 6,92%. Кстати, средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,4 тысячи рублей, — рассказали в Социальном фонде России.

Кроме того, до 1 августа СФР также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. Их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники.

Также с 1 августа СФР проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2023 году. Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году делали страховые взносы.

Авторы Нина Важдаева