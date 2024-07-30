Китаянка разрезала тысячи юаней, но не дожила до их восстановления, а деньги ушли мужу

Сотрудники одного из китайских банков восстановили 32 тысячи юаней (около 380 тысяч рублей), которые были разорваны женщиной в депрессии примерно пять лет назад. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

В Китае банк восстановил разрезанные женщиной в депрессии 32 тысяч юаней. Фото © South China Morning Post (SCMP) / Baidu

Как уточняет издание, женщина из провинции Сычуань разрезала крупную сумму денег на мелкие кусочки. Через какое-то время она умерла. Про уничтоженные деньги вспомнил супруг женщины — вдовец остался один с четырьмя детьми. Семья отчаянно нуждалась в средствах.

Мужчина решил попробовать восстановить их. Многие банки отказали ему из-за сложности работы, однако в итоге денежную мозаику приняли в одном из них. Банк поручил четырём сотрудникам собрать повреждённые купюры из 100 тысяч кусочков, часть из которых были даже меньше ногтя. Работники кропотливо восстанавливали банкноты на протяжении 22 дней. Многодетный отец остался доволен результатом.