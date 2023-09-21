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21 сентября, 10:54

Сотрудница аэропорта проглотила украденные у туриста 300 долларов

Philstar: В Маниле сотрудница аэропорта украла у пассажира $300 и проглотила их

На Филиппинах сотрудница службы безопасности аэропорта проглотила украденные у туриста из Китая 300 долларов. Как сообщает Philstar Global, инцидент произошёл 8 сентября в первом терминале международного аэропорта Манилы.

Благодаря записи с камер видеонаблюдения удалось установить, что во время досмотра таможенница стащила деньги из кошелька китайца. Когда тот заметил пропажу, женщина отвернулась и проглотила три купюры по 100 долларов, запивая их водой.

В итоге потерпевшему вернули деньги, а администрация воздушной гавани отстранила сотрудницу от работы. Кроме того, глава Минтранса Филиппин Хайме Баутиста призвал строго наказать воровку.

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Наталья Исакова
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