Сотрудница аэропорта проглотила украденные у туриста 300 долларов
Philstar: В Маниле сотрудница аэропорта украла у пассажира $300 и проглотила их
На Филиппинах сотрудница службы безопасности аэропорта проглотила украденные у туриста из Китая 300 долларов. Как сообщает Philstar Global, инцидент произошёл 8 сентября в первом терминале международного аэропорта Манилы.
Благодаря записи с камер видеонаблюдения удалось установить, что во время досмотра таможенница стащила деньги из кошелька китайца. Когда тот заметил пропажу, женщина отвернулась и проглотила три купюры по 100 долларов, запивая их водой.
В итоге потерпевшему вернули деньги, а администрация воздушной гавани отстранила сотрудницу от работы. Кроме того, глава Минтранса Филиппин Хайме Баутиста призвал строго наказать воровку.
Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области вор вынес целую гору смарт-часов со склада Wildberries, но не придумал, что с ними делать, и, измученный совестью, сдался. Тем не менее против него возбудили уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
Shutterstock