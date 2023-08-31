Пиво, чипсы и презервативы: Екатеринбуржец шиканул на 15 тысяч с чужой потерянной картой

В Екатеринбурге мужчина украл с чужой банковской карты 15 тысяч рублей, расплатившись ею в нескольких магазинах. Нарушителя ищут. О случившемся сообщает управление МВД России по городу.

Мужчина украл с чужой карты деньги, расплатившись ею в магазине. Видео © VK / Патрульный участок

"В органы внутренних дел обратился местный житель, заявивший об утере пластиковой карточки. Впоследствии с неё было несанкционированно списано порядка 15 тысяч рублей. Места и время всех списаний отразились в банковском приложении", — уточнили в полиции.

Незнакомец успел купить пиво, водку, сигареты, креветки, чипсы, фасоль и даже презервативы. В Сети появились кадры из магазина, где нарушитель отоваривался. Он невозмутимо подходит к кассе и спокойно делает покупки за чужой счёт. В полиции напомнили, что подобные действия расцениваются законом как кража.