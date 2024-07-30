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30 июля, 19:10

Работы фотокорра Павла Волкова о жизни мирных людей в зоне СВО отмечены наградой

Работы фотокорреспондента "Известий" Павла Волкова о жизни мирных людей в зоне СВО признаны лучшими в номинации "Федеральный репортаж" XXIII конкурса репортажной фотографии "Имени Александра Ефремова".

Проект с говорящим названием "Реквием" без прикрас отображает трагические судьбы людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий.

В объектив Павла попали последствия обстрелов мирных жителей, оборванные жизни стариков и детей, погибших под бомбежками террористического украинского режима. Животрепещущие снимки фотокора – яркое свидетельство преступлений ВСУ, которые не хочет замечать «цивилизованный мир».

Проект Павла Волкова уже был отмечен наградами. Летом прошлого года "Реквием" занял первое место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики, а работы фотографа были выставлены для широкого обозрения на Арбате в Москве.

Life.ru удостоили награды за освещение работы выставки "Россия"
Life.ru удостоили награды за освещение работы выставки "Россия"
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Kandinsky / Life.ru

Алексей Берковиц
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