Работы фотокорра Павла Волкова о жизни мирных людей в зоне СВО отмечены наградой
Работы фотокорреспондента "Известий" Павла Волкова о жизни мирных людей в зоне СВО признаны лучшими в номинации "Федеральный репортаж" XXIII конкурса репортажной фотографии "Имени Александра Ефремова".
Проект с говорящим названием "Реквием" без прикрас отображает трагические судьбы людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий.
В объектив Павла попали последствия обстрелов мирных жителей, оборванные жизни стариков и детей, погибших под бомбежками террористического украинского режима. Животрепещущие снимки фотокора – яркое свидетельство преступлений ВСУ, которые не хочет замечать «цивилизованный мир».
Проект Павла Волкова уже был отмечен наградами. Летом прошлого года "Реквием" занял первое место на Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики, а работы фотографа были выставлены для широкого обозрения на Арбате в Москве.
Kandinsky / Life.ru