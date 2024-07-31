Байкер разбился о "газель", пытаясь уйти от столкновения с авто. Жуткий момент попал на видео
В Новосибирске мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованную "газель"
Автомобиль, от столкновения с которым уходил погибший мотоциклист в Новосибирске. Обложка © Telegram / mvd_54
В Новосибирске женщина на Volkswagen Polo не заметила мотоциклиста при развороте. Уходя от столкновения, он вылетел на обочину и разбился о припаркованную "газель". Об этом сообщает SHOT.
В Новосибирске мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованную "газель". Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, трагедия произошла сегодня утром. 49-летняя женщина не уступила дорогу 26-летнему байкеру, совершая разворот. Парень врезался в газель. Он погиб на месте.
Женщину допрашивают полицейские.