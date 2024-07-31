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31 июля, 10:02

Байкер разбился о "газель", пытаясь уйти от столкновения с авто. Жуткий момент попал на видео

В Новосибирске мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованную "газель"

Автомобиль, от столкновения с которым уходил погибший мотоциклист в Новосибирске. Обложка © Telegram / mvd_54

Автомобиль, от столкновения с которым уходил погибший мотоциклист в Новосибирске. Обложка © Telegram / mvd_54

В Новосибирске женщина на Volkswagen Polo не заметила мотоциклиста при развороте. Уходя от столкновения, он вылетел на обочину и разбился о припаркованную "газель". Об этом сообщает SHOT.

В Новосибирске мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованную "газель". Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, трагедия произошла сегодня утром. 49-летняя женщина не уступила дорогу 26-летнему байкеру, совершая разворот. Парень врезался в газель. Он погиб на месте.

Женщину допрашивают полицейские.

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Никита Никонов
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