Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 12:51

В Анапе запретили купаться из-за шторма, но отдыхающих это не остановило

В Анапе запретили купаться из-за шторма и сильного донного течения

В Анапе в последний день июля отдыхающим запретили купаться. Местная администрация приняла такое решение из-за шторма и сильного донного течения.

Обстановка на пляже Анапы 31 июля. Видео © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево

"Сегодня, 31 июля, на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться", — отметили в мэрии Анапы.

Власти региона призвали туристов быть осторожными и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Однако, судя по видео очевидцев, отдыхающие не боятся купаться и лезут нырять даже с детьми.

"Спасибо всем, кто приехал!": Житель Анапы обратился к туристам, отдыхающим на битком забитом пляже
"Спасибо всем, кто приехал!": Житель Анапы обратился к туристам, отдыхающим на битком забитом пляже

Напомним, в этом году в Анапе ожидают почти пять миллионов туристов. Ранее Life.ru снял жаркую обстановку на местных пляжах — толпы туристов заполонили берега, практически не оставив свободных мест.

Обложка ©

Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево

Никита Осипов
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров