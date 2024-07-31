В Анапе запретили купаться из-за шторма, но отдыхающих это не остановило
В Анапе запретили купаться из-за шторма и сильного донного течения
В Анапе в последний день июля отдыхающим запретили купаться. Местная администрация приняла такое решение из-за шторма и сильного донного течения.
Обстановка на пляже Анапы 31 июля. Видео © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево
"Сегодня, 31 июля, на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться", — отметили в мэрии Анапы.
Власти региона призвали туристов быть осторожными и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Однако, судя по видео очевидцев, отдыхающие не боятся купаться и лезут нырять даже с детьми.
Напомним, в этом году в Анапе ожидают почти пять миллионов туристов. Ранее Life.ru снял жаркую обстановку на местных пляжах — толпы туристов заполонили берега, практически не оставив свободных мест.
Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево