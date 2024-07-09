Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 12:47

"Спасибо всем, кто приехал!": Житель Анапы обратился к туристам, отдыхающим на битком забитом пляже

Пляжи Анапы заполнились под завязку из-за наплыва туристов

На центральном пляже Анапы уже не осталось свободных мест. Причём несмотря на невероятный наплыв туристов, местные жители не против такого ажиотажа, а даже наоборот. Видеообращение анапчанина к российским путешественникам со словами благодарности публикует SHOT.

Центральный пляж Анапы 9 июля. Видео © SHOT

"Спасибо всем, кто приехал, всех рады видеть. Но а те, кто не пришёл утром на центральный пляж, вам нужно искать другие места, потому что здесь творится то, что вы видите. Мест просто нет", — сказал местный житель, с иронией добавив, что на кадрах — "не Китай, а город-курорт Анапа".

За фруктами — на рынок: Жительница Анапы раскрыла экономные лайфхаки для туристов
За фруктами — на рынок: Жительница Анапы раскрыла экономные лайфхаки для туристов

Как сообщал Life.ru, россияне стали всё чаще отдавать предпочтение отечественным курортам, отказываясь от поездок за границу. Кроме того, помимо наших граждан, повышенный интерес к РФ начали проявлять и иностранные путешественники.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров