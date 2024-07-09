"Спасибо всем, кто приехал!": Житель Анапы обратился к туристам, отдыхающим на битком забитом пляже
Пляжи Анапы заполнились под завязку из-за наплыва туристов
На центральном пляже Анапы уже не осталось свободных мест. Причём несмотря на невероятный наплыв туристов, местные жители не против такого ажиотажа, а даже наоборот. Видеообращение анапчанина к российским путешественникам со словами благодарности публикует SHOT.
Центральный пляж Анапы 9 июля. Видео © SHOT
"Спасибо всем, кто приехал, всех рады видеть. Но а те, кто не пришёл утром на центральный пляж, вам нужно искать другие места, потому что здесь творится то, что вы видите. Мест просто нет", — сказал местный житель, с иронией добавив, что на кадрах — "не Китай, а город-курорт Анапа".
Как сообщал Life.ru, россияне стали всё чаще отдавать предпочтение отечественным курортам, отказываясь от поездок за границу. Кроме того, помимо наших граждан, повышенный интерес к РФ начали проявлять и иностранные путешественники.