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31 июля, 17:35

Момент начала пожара в строящейся школе под Краснодаром попал на видео

На видео попал момент возникновения пожара в строящейся школе в Краснодарском крае. Запись публикует SHOT.

Момент начала пожара в строящейся школе под Краснодаром попал на видео. Видео © SHOT

По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время строительства. Огонь возник на одном участке, рабочие пытались потушить пламя самостоятельно, но пожар быстро распространился по всей крыше.

Согласно информации телеграм-канала, в 2021 году на строительство школы было выделено 816 миллионов рублей. Здание должно было вмещать 1100 учеников. На месте возгорания работают экстренные службы. Предварительно, пострадал один человек.

Напомним, вечером 31 июля в станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы. Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет 1,9 тысячи квадратов.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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