Почему засуетился Зеленский, ЯО у границ России, аргентинское золото Лондону, реакция на убийства лидеров ХАМАС: обзор мировых новостей 1 августа Что скрывает глава киевского режима за повесткой "мирных переговоров" для французских СМИ, как продвигают тему ядерного оружия у границ России, почему на Западе не хотят эскалации конфликта между Ираном и Израилем — в международном дайджесте Life.ru. 1 августа, 13:15 Что скрывает киевский режим за темой мирных переговоров с Россией. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ANDY RAIN

Разворот Зеленского к мирным переговорам

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил референдум по передаче территорий России. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde. По его словам, проведение референдума является "не самым лучшим" решением, так как передача территорий России станет "победой" для Москвы".

Обсуждая тему завершения конфликта, Зеленский объяснил необходимость присутствия представителей России на втором "саммите мира".

Главное из интервью выглядит примерно так: в ответ на вопрос, почему русские продолжают наступать, Зеленский говорит, что "у нас только три полка из 15 вооружены". Улучшит ли как-то ситуацию на фронте для ВСУ новый закон о мобилизации — следует фраза, что на Украине понижен призывной возраст и ведётся обучение перед отправкой на линию боевого соприкосновения. Особый индикатор "адекватности" украинский лидер продемонстрировал после обращения корреспондента к его семье.

— У вас сын-подросток. Что вы скажете молодому украинцу, который боится мобилизации и фронта? — спрашивает французский журналист.

"У нас есть долг. Нужно защищать нашу страну", — говорит Зеленский, переводя тему на Путина и объясняя некие мнимые цели России. Заканчивает отвечать он таким образом: "Нужно изолировать русских от всего остального мира. Они должны понять, что их экономика рушится, а дела не развиваются. Сначала они съедят всё, что есть в России, а потом будут есть друг друга".

— Хотите ли вы бомбить российские территории ракетами дальнего действия? — уточнил корреспондент.

— Делаем для этого всё. Только вот наши партнёры пока этого боятся. Но учтите: если они не найдут средства нам помогать на всю катушку, мы сами будем решать, как защищать наш народ, — объясняет Зеленский.

Военкор Михаил Онуфриенко резюмирует: "Даже если кровавый клоун просто оговорился, в лесу сдохло что-то большое..."

Ряд военных аналитиков полагают, что интервью Зеленского о готовности начать переговоры с Москвой опубликовано специально, чтобы сместить акценты с подготовки контрнаступления ВСУ. Украинские каналы открыто пишут о том, что это ширма для отвлечения внимания и подготовки штурмов на ряд новых российских регионов.

Напомним, ранее шли сообщения о подготовке ВСУ 14 бригад и контрнаступления в районе Запорожской АЭС. Цель — создать максимально негативный фон перед переговорным треком. Удары по приграничью, потенциальная эскалация в Чёрном море — часть подобных сценариев.

Вывоз аргентинского золота в Лондон

Президент Аргентины Хавьер Милей вывез золото своей страны в Лондон. Фото © ТАСС / Zuma

Как аргентинский президент расплатился с Западом за победу на выборах? "Не плачь обо мне, Аргентина" — мог бы спеть золотой запас страны, который вывез в Англию президент Хавьер Милей. 62 тонны золотого запаса страна, скорее всего, больше никогда не увидит. Плюс/минус $4,5 млрд, — отмечает политолог Алексей Бобровский.

Известно, что вывозили драгоценный металл за пределы страны 7 и 28 июня через частную охранную организацию Lumil и авиакомпанию British Airways. Бобровский напоминает: Милей намекнул, что золото передано в качестве обеспечения кредита. Можно вспомнить, что в 2019 году хранившийся в Британии золотой запас Каракаса Лондон отказался возвращать, а это 80 тонн — значительная часть международных резервов Венесуэлы, объём которых примерно $9,5 млрд.

Ядерное оружие США в Польше, Финляндии и Румынии

Пока западные СМИ (BBC, Der Westen, Le Monde) включили в свою повестку намерения Зеленского вернуться к мирным переговорам с Кремлём, один из аналитических центров США, то есть, по сути, частная разведывательная компания Atlantic Council*, чья деятельность в РФ признана нежелательной, лоббирует размещение ЯО в Восточной Европе, а именно в Польше, Румынии и Финляндии. В этих странах давно и серьёзно развёрнута подготовка общественного мнения к подобным шагам.

Министр обороны США Чак Хейгл и министр обороны Польши Томаш Семоняк (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Из Финляндии создают анти-Россию даже быстрее, чем это проделано с Украиной, полагает военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов. По его мнению, "украинизация финнов на завершающем этапе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финны должны привыкнуть к тому, что война приблизится и к границам Финляндии, ведь "от Хельсинки до Киева лететь совсем недалеко". Он напоминает, что в финских соцсетях и школах непрерывно транслируют тезисы о "российской угрозе" и скорых бомбардировках мирных городов. А детям рассказывают, где найти бомбоубежища.

Делается это для того, чтобы обеспечить легитимность такому кардинальному повороту внешней политики Финляндии: от прежнего нейтралитета к ключевому ретранслятору русофобии в Северной Европе. Формирование военного плацдарма на этих территориях выгодно прежде всего Пентагону.

Власти Польши также готовят план массовой эвакуации на случай войны. Этот сценарий предусмотрит новый законопроект о гражданской обороне, где будет учтён опыт вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщил глава польского МВД Томаш Семоняк.

Убийства лидеров ХАМАС

Реакция Ирана на убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате атаки Израиля на его резиденцию в Тегеране последовала на следующий день. По информации The New York Times, в отместку верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже приказал напрямую атаковать Израиль.

Убитый в Тегеране глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Фото © ТАСС / Zuma

Россия и Китай отреагировали на персональный террор и устранение Хании отрицательно. Востоковед Аббас Джума напоминает, как в результате операции "Правдивое обещание" Израиль ранее был атакован не только иранскими прокси, но и ракетами и дронами напрямую из Тегерана.

Также израильские СМИ распространили кадры устранения командующего военным крылом ХАМАС Мухаммада Дейфа, который был убит в результате авиаудара в южной части сектора Газа в прошлом месяце.

В результате госсекретарь США Блинкен передал Тегерану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства в столице Ирана главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом американский журнал Financial Times сообщает, что США и ЕС провели срочные переговоры, чтобы избежать крупного конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по лидерам "Хезболлы" и ХАМАС.

Bloomberg: Гершковича и Уилана обменяли

Американцев журналиста Эвана Гершковича и экс морского пехотинца Пола Уилана, приговорённых к 16 годам за шпионаж, обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран, сообщает агентство Bloomberg. По его мнению, они направляются за пределы России. Другие подробности пока не приводятся.

Atlantic Council* — деятельность организации в РФ признана нежелательной.

Авторы Елена Стафеева