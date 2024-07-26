Чем Трамп напугал Зеленского, почему молдаване не хотят в НАТО, зачем Украине понадобились старые электромобили, — обзор мировой политики 26 июля Зеленский не подходит для мирных переговоров, Трамп собирается остановить конфликт, новый курорт для россиян на Дальнем Востоке, — в международном дайджесте Life.ru 26 июля, 10:24 Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

О чём Трамп напомнил Зеленскому

Дональд Трамп рассказал о личном разговоре с Владимиром Зеленским, в котором кандидат в президенты США назвал РФ военной машиной. Кроме этого, убеждая главу киевского режима закончить конфликт, Трамп указал на то, что когда-то СССР победил Гитлера.

Дональд Трамп рассказал о личном разговоре с Владимиром Зеленским. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

"Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин и у них были тысячи танков. Я говорю о русских", — привёл некоторые подробности диалога с Зеленским Трамп.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии США неоднократно высказывался о намерении прекратить военный конфликт между РФ и Украиной в случае своей победы на выборах. Но иногда в СМИ появляются и неожиданные формулировки. Например, в конце июня этого года бывшие советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев снабдят большим количеством оружия, если он согласится на переговоры с РФ. По словам экс-помощников, Трамп дал обратную связь по этому плану. "Трамп не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить", — сказал Флейц.

Почему Украина заговорила о мирных переговорах

РФ попросила у коллег по Совбезу ООН выяснить причины желания Киева провести мирные переговоры. Об этом сказал представитель России при международной организации Василий Небензя.

"Коллеги, прежде чем к нам направятся "ходоки" с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте "просроченного" лидера киевского режима [Владимира Зеленского], настоятельно попросили бы вас выяснить детали его "прозрения". Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — заявил дипломат.

РФ попросила у коллег по Совбезу ООН выяснить причины желания Киева провести мирные переговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В свою очередь бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что Зеленский, в случае переговоров с РФ, не справится с ними. "Он перестал быть "сейлменом", то есть, торгашом. Одно дело быть "сейлменом" для войны, а другое дело быть "сейлменом" для мира. Ни он, ни Ермак, ни Умеров не годятся для мира, и нужно сделать переформатирование", — сказал Соскин о том, что Зеленский хорошо просит оружие, но не сможет так же хорошо провести мирные переговоры.

Жители Молдавии делают ставку на Россию

Правящая молдавская партия "Действие и солидарность" коррумпирована. С этим тезисом согласилось 75% жителей Молдавии. Об этом говорят данные соцопроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS). Результаты этого исследования также показали отношение респондентов к перспективе вступления их страны в НАТО: 58% опрошенных высказалось против этой идеи. Исследование проводилось 13 дней — с 8 по 21 июля. В нём приняли участие 1093 человека.

Тот же институт в 2022 году представил данные своего опроса, согласно которым 62% респондентов ответили, что отношения между Россией и Молдавией должны быть "близкими". В этом году один из лидеров оппозиционной молдавской партии "Возрождение", депутат Александр Суходольский, заявил, что большинство жителей его страны настроены на укрепление дружбы с РФ.

Покушавшийся на Трампа изучал убийство Кеннеди

Мэттью Крукс. Фото © ТАСС / IMAGO

Мэттью Крукс, несостоявшийся убийца Дональда Трампа, за неделю до покушения интересовался биографией Ли Харви Освальда — подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй, сообщает Bloomberg. По информации агентства, стрелок забивал в поисковике Google: "Как далеко был Освальд от Кеннеди?".

Корея готовит курорты для россиян

СМИ КНДР опубликовали видео визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на строящийся курорт "Вонсан-Кальма". Он предназначен специально для жителей РФ. Там на пляже длиной 5 км будут располагаться 17 отелей и 37 гостиниц. Открытие ожидается весной 2025 года.

"Необходимо долгосрочно расширять и развивать туризм, <…> в области туризма следует придерживаться курса на сосредоточение сил на рациональном использовании богатых туристических ресурсов на побережье в соответствии с тем, что наша страна примыкает к морям на востоке и западе", — сказал Ким Чен Ын, комментируя важность строящегося объекта.

Как Tesla может помочь с энергокризисом на Украине

Украинский бизнесмен придумал использовать старые электромобили Tesla в качестве источника электроэнергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Украинский бизнесмен назвал варианты решения проблемы с нехваткой электричества в стране. Например, использование аккумуляторов машин Tesla в качестве источника электроэнергии. Подробнее о своих схемах предприниматель рассказал в интервью Financial Times.

"Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдётся почти в $10 тыс. И вы можете превратить её в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти", — пояснил бизнесмен.

Ранее директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко предположил, что ситуация с энергосистемой в стране особенно ухудшится к зиме. По прогнозам бизнесмена, света может не быть по 12 часов в сутки. "Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света. Но может быть и хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте", — сказал Коваленко в интервью изданию "Дело", сообщают РИА Новости.

Авторы Михаил Сироткин