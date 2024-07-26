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Чем Трамп напугал Зеленского, почему молдаване не хотят в НАТО, зачем Украине понадобились старые электромобили, — обзор мировой политики 26 июля

Зеленский не подходит для мирных переговоров, Трамп собирается остановить конфликт, новый курорт для россиян на Дальнем Востоке, — в международном дайджесте Life.ru

26 июля, 10:24
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

О чём Трамп напомнил Зеленскому

Дональд Трамп рассказал о личном разговоре с Владимиром Зеленским, в котором кандидат в президенты США назвал РФ военной машиной. Кроме этого, убеждая главу киевского режима закончить конфликт, Трамп указал на то, что когда-то СССР победил Гитлера.

Дональд Трамп рассказал о личном разговоре с Владимиром Зеленским. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дональд Трамп рассказал о личном разговоре с Владимиром Зеленским. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

"Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин и у них были тысячи танков. Я говорю о русских", — привёл некоторые подробности диалога с Зеленским Трамп.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии США неоднократно высказывался о намерении прекратить военный конфликт между РФ и Украиной в случае своей победы на выборах. Но иногда в СМИ появляются и неожиданные формулировки. Например, в конце июня этого года бывшие советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев снабдят большим количеством оружия, если он согласится на переговоры с РФ. По словам экс-помощников, Трамп дал обратную связь по этому плану. "Трамп не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить", — сказал Флейц.

Почему Украина заговорила о мирных переговорах

РФ попросила у коллег по Совбезу ООН выяснить причины желания Киева провести мирные переговоры. Об этом сказал представитель России при международной организации Василий Небензя.

"Коллеги, прежде чем к нам направятся "ходоки" с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте "просроченного" лидера киевского режима [Владимира Зеленского], настоятельно попросили бы вас выяснить детали его "прозрения". Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — заявил дипломат.

РФ попросила у коллег по Совбезу ООН выяснить причины желания Киева провести мирные переговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

РФ попросила у коллег по Совбезу ООН выяснить причины желания Киева провести мирные переговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В свою очередь бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что Зеленский, в случае переговоров с РФ, не справится с ними. "Он перестал быть "сейлменом", то есть, торгашом. Одно дело быть "сейлменом" для войны, а другое дело быть "сейлменом" для мира. Ни он, ни Ермак, ни Умеров не годятся для мира, и нужно сделать переформатирование", — сказал Соскин о том, что Зеленский хорошо просит оружие, но не сможет так же хорошо провести мирные переговоры.

Орбан отправил лидерам ЕС свой мирный план по Украине, Кремль не знает его точного содержания
Орбан отправил лидерам ЕС свой мирный план по Украине, Кремль не знает его точного содержания

Жители Молдавии делают ставку на Россию

Правящая молдавская партия "Действие и солидарность" коррумпирована. С этим тезисом согласилось 75% жителей Молдавии. Об этом говорят данные соцопроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS). Результаты этого исследования также показали отношение респондентов к перспективе вступления их страны в НАТО: 58% опрошенных высказалось против этой идеи. Исследование проводилось 13 дней — с 8 по 21 июля. В нём приняли участие 1093 человека.

Тот же институт в 2022 году представил данные своего опроса, согласно которым 62% респондентов ответили, что отношения между Россией и Молдавией должны быть "близкими". В этом году один из лидеров оппозиционной молдавской партии "Возрождение", депутат Александр Суходольский, заявил, что большинство жителей его страны настроены на укрепление дружбы с РФ.

Покушавшийся на Трампа изучал убийство Кеннеди

Мэттью Крукс. Фото © ТАСС / IMAGO

Мэттью Крукс. Фото © ТАСС / IMAGO

Мэттью Крукс, несостоявшийся убийца Дональда Трампа, за неделю до покушения интересовался биографией Ли Харви Освальда — подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй, сообщает Bloomberg. По информации агентства, стрелок забивал в поисковике Google: "Как далеко был Освальд от Кеннеди?".

Корея готовит курорты для россиян

СМИ КНДР опубликовали видео визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на строящийся курорт "Вонсан-Кальма". Он предназначен специально для жителей РФ. Там на пляже длиной 5 км будут располагаться 17 отелей и 37 гостиниц. Открытие ожидается весной 2025 года.

"Необходимо долгосрочно расширять и развивать туризм, <…> в области туризма следует придерживаться курса на сосредоточение сил на рациональном использовании богатых туристических ресурсов на побережье в соответствии с тем, что наша страна примыкает к морям на востоке и западе", — сказал Ким Чен Ын, комментируя важность строящегося объекта.

Как Tesla может помочь с энергокризисом на Украине

Украинский бизнесмен придумал использовать старые электромобили Tesla в качестве источника электроэнергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Украинский бизнесмен придумал использовать старые электромобили Tesla в качестве источника электроэнергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Украинский бизнесмен назвал варианты решения проблемы с нехваткой электричества в стране. Например, использование аккумуляторов машин Tesla в качестве источника электроэнергии. Подробнее о своих схемах предприниматель рассказал в интервью Financial Times.

"Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдётся почти в $10 тыс. И вы можете превратить её в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти", — пояснил бизнесмен.

Ранее директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко предположил, что ситуация с энергосистемой в стране особенно ухудшится к зиме. По прогнозам бизнесмена, света может не быть по 12 часов в сутки. "Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света. Но может быть и хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте", — сказал Коваленко в интервью изданию "Дело", сообщают РИА Новости.

Какие планы завершения конфликта на Украине существуют к июню 2024 года
Какие планы завершения конфликта на Украине существуют к июню 2024 года
Авторы
Михаил Сироткин
Михаил Сироткин
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