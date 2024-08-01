Стало известно об изменениях в маршруте "обменного" Ан-148

Самолёт Ан-148-100Е, который использовался при обменах заключёнными между Россией и США в декабре 2022 года, после вылета из Калининграда приземлился в Мурманске. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Тот же борт — с номером RA-61727 — использовался во время обмена Виктора Бута га Бриттни Грайнер.