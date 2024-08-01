Опубликован список из 9 пострадавших при обрушении потолка в "Акватории" во Владивостоке
До 9 человек выросло число пострадавших при обрушении аквапарка во Владивостоке
До 9 человек выросло число пострадавших при обрушении потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке, из них двое детей. По нашим данным, восемь человек госпитализированы, трое в тяжёлом состоянии, двое в среднем и ещё двое — в лёгком. Один из пострадавших от госпитализации отказался.
SHOT публикует список пострадавших:
1 Екатерина Ц., 2000 г.р.
2 Анастасия Ц., 2007 г.р.
3 Татьяна Ц., 1974 г.р.
4 Таисия М., 2001 г.р.
5 Дмитрий Т., 1980 г.р.
6 Галина Г., 1989 г.р.
7 Айталина М., 1990 г.р.
8 Кристина Т., 2007
9 Василий Б., 1985
К счастью, в комплексе "Акватория" сегодня не было маленьких детей — по четвергам, согласно правилам заведения, отдыхать могут только гости старше 16 лет.
Ранее сообщалось, что в водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок на площади 100 квадратов. На месте работают экстренные службы.
Life.ru