Опубликован список из 9 пострадавших при обрушении потолка в "Акватории" во Владивостоке

До 9 человек выросло число пострадавших при обрушении потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке, из них двое детей. По нашим данным, восемь человек госпитализированы, трое в тяжёлом состоянии, двое в среднем и ещё двое — в лёгком. Один из пострадавших от госпитализации отказался.