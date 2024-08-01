Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 14:59

Песков восхитился уникальным мозгом Путина

Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (справа налево на первом плане). Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (справа налево на первом плане). Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью kp.ru и радио "Комсомольская права". По его словам, у Путина — уникальный мозг, производительность которого не падает даже ночью.

"Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи", — восхитился представитель Кремля.

Кремль назвал уткой слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Кремль назвал уткой слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Ранее в том же интервью Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. Девочку зовут Алиса, и она, по словам её деда, уже достаточно взрослая — учится в школе.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров