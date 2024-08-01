Песков восхитился уникальным мозгом Путина
Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (справа налево на первом плане). Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС
Президент России Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью kp.ru и радио "Комсомольская права". По его словам, у Путина — уникальный мозг, производительность которого не падает даже ночью.
"Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи", — восхитился представитель Кремля.
Ранее в том же интервью Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. Девочку зовут Алиса, и она, по словам её деда, уже достаточно взрослая — учится в школе.