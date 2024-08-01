Песков восхитился уникальным мозгом Путина

Президент России Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью kp.ru и радио "Комсомольская права". По его словам, у Путина — уникальный мозг, производительность которого не падает даже ночью.

"Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи", — восхитился представитель Кремля.