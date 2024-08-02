Депутаты предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение других членов нижней палаты российского парламента законопроект, согласно которому родители должны будут содержать своих отпрысков до 23 лет. Как сообщили корреспонденты РИА "Новости", в распоряжении которых оказался текст соответствующего документа, это будет касаться детей, которые учатся в образовательных организациях по очной форме обучения.

"Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения", — указано в пояснительной записке к проекту.

Если между родителями нет никакого соглашения по поводу уплаты алиментов, то в таком случае размер ежемесячно выплачиваемой денежной суммы будет определяться судом. Журналисты отметили, что в ситуациях, когда невозможно получить содержание от своих родителей, указанные в документе лица смогут претендовать на помощь своих других родственников, среди которых братья и сёстры, а ещё дедушки и бабушки.

"Также в связи с принятием в мае 2024 года федерального закона об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам, настоящим законопроектом предусматривается, что лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, включаются в данный реестр", — говорится в тексте законопроекта.

Подчёркивается, что такие права, если этот закон будет принят, будут прекращены не только по достижению возраста 23 лет. Также они будут остановлены при окончании обучения или отчислении.

Первый замглавы думского комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, который является инициатором законопроекта и членом партии ЛДПР, пояснил журналистам, что родитель несёт ответственность перед своим ребёнком и вплоть до того момента, пока тот не начнёт сам самостоятельно зарабатывать деньги. Парламентарий подчеркнул, что обычно это происходит после окончания высшего учебного заведения, поэтому, как он считает, родители обязаны содержать своё чадо, пока тому не исполнится 23 года.

"Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе", — заключил Сипягин.