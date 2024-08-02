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2 августа, 08:58

Мужчина попытался покончить с собой в здании МФЦ на Новоясенневском проспекте

Мужчина попытался покончить с собой в здании МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте в Москве. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. На место едут экстренные службы, информация о его состоянии уточняется.

А ранее 86 человек эвакуировали из бизнес-центра во Внукове из-за подозрительной записки. В ней неизвестный, назвавшийся террористом, потребовал, чтобы посетители местного МФЦ "по-хорошему" ушли, иначе не останутся в живых.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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