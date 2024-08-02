Безработный и одинокий: Стала известна личность москвича, спасённого от самоподжога в МФЦ

61-летний москвич Сергей С., который причинил себе вред на глаза у посетителей МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте, не мог найти работу. Сейчас, по данным SHOT, это одна из основных версий произишедшего.

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В какое-то время мужчина подрабатывал курьером, но тоже не задалось. Жены и детей у него нет. В МФЦ, предварительно, Сергей пришёл пьяным. Во время госпитализации, по словам очевидцев, он пел песни и кричал, что не надо сдаваться.