Россиянам рассказали, о чём можно попросить чудотворца Серафима Саровского

Память святого — основателя Дивеевского женского монастыря Серафима Саровского — почитают несколько раз в год. Однако особенно значимой датой для православных является день, когда были обретены мощи праведника. Где они хранятся и о чём нужно молиться чудотворцу, рассказывает РИА "ФедералПресс".

Обретение мощей Саровского связано сразу с двумя датами. 1 августа 1903 года подвижник был прославлен РПЦ в лике святых, а его останки помещены в раку и открыты для всеобщего почитания. Однако с 1930-х из-за действий советских властей мощи были утрачены. Их обнаружили лишь в 80–90-х годах, а второе обретение состоялось 15 января 1991 года.

Сегодня останки святого хранятся в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Ежедневно поклониться чудотворцу приходят тысячи паломников со всего мира. Старца часто просят о заступничестве и духовном спасении. Православные верят, что он может исцелить от тяжёлых болезней и зависимостей, оградить разум от дурных помыслов.

Вспоминая подвиги Серафима Саровского, многие просят у него такой же стойкости духа. Согласно житию, он каждую ночь на протяжении нескольких лет выходил в лес и, стоя на коленях на холодном камне, молился Господу.