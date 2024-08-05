К 1 сентября семьи с детьми получат новые доплаты: Сколько они составят В этом году появятся новые доплаты, которые в дальнейшем станут ежегодными. Их получат семьи с детьми, но не все. Суммы и условия перечисления денег зависят от региона. Кто получит выплаты к 1 сентября и на что их можно потратить? 4 августа, 21:23 В регионах перечислят новые выплаты семьям с детьми. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Сейчас выплаты к 1 сентября делают на региональном уровне. Они предназначены для семей с детьми определённых категорий. В каждом регионе свой круг получателей выплат.

— Так, в Москве ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний устанавливается независимо от среднедушевого дохода семьи. Деньги переводят семьям, имеющим 10 и более детей, если хотя бы один ребёнок не достиг возраста 18 лет. Размер выплаты в 2024 году составляет 39 767 рублей. Также в Москве детям – школьникам из многодетных семей и родителям, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, устанавливается ежегодная компенсационная выплата на покупку комплекта детской одежды для посещения занятий. Её сумма — 13 257 рублей, — рассказала юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова.

В Томской области к 1 сентября выплатят по 10 000 рублей школьникам из многодетных семей с низким доходом. Деньги перечислят на детей из семей, чей доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.

— Сейчас в Томской области прожиточный минимум составляет 24 556 рублей для северных территорий и 22 330 — для южных. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в центр социальной поддержки по месту жительства, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

При этом она пояснила, что не всем получателям нужно писать заявление. Многим выплата придёт автоматически. Это касается многодетных семей, которые раньше уже оформляли пособия и получали выплаты к школе. Теперь же новая выплата станет ежегодной.

— Суммы выплат к 1 сентября различаются в зависимости от региона. Например, в Калужской области деньги на школьную форму и спортивную одежду получат многодетные семьи. В этом году выплата составит 5000 рублей. Деньги переведут всем многодетным семьям вне зависимости от дохода. В Псковской области выплата к 1 сентября составит 3000 рублей, — добавила Елена Кузнецова.

Кроме того, сейчас проходят многочисленные акции, которые помогают многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу.

Также на образование детей можно тратить деньги из материнского капитала. Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать через личный кабинет на портале "Госуслуги", а также в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ. Деньги перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения.

В СФР обратили внимание, что материнский капитал выдаётся семье один раз. Если родители не оформляли его на первого или второго ребёнка, то они могут получить сертификат на третьего и любого последующего.

Размер материнского капитала в 2024 году составляет 630 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. — на второго. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату на малышей до трёх лет, обучение ребёнка, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную пенсию мамы или одинокого папы. Есть возможность или выбрать один вариант, или распределить деньги по нескольким направлениям.

Авторы Нина Важдаева