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3 августа, 13:04

Число пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ достигло четырёх

Число пострадавших в результате украинской атаки по городу Шебекино Белгородской области увеличилось до четырёх. Ещё две женщины были госпитализированы с баротравмами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Мужчине и женщине, ранее поступившим в Шебекинскую ЦРБ, проведены обследования, также оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения они доставляются бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу", написал глава области.

Городские власти продолжают обходить дома. К настоящему моменту повреждения выявлены в 19 частных домовладениях, три из которых понесли большой урон. Обстрел повредил остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены 2 легковых автомобиля, также есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

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Изначально сообщалось, что в результате прилёта боеприпаса в Шебекино были ранены два мирных жителя. Гладков писал о госпитализации мужчины с осколочным ранением лица и женщины с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки.

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Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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