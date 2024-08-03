Число пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ достигло четырёх

Число пострадавших в результате украинской атаки по городу Шебекино Белгородской области увеличилось до четырёх. Ещё две женщины были госпитализированы с баротравмами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Мужчине и женщине, ранее поступившим в Шебекинскую ЦРБ, проведены обследования, также оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения они доставляются бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу", — написал глава области.

Городские власти продолжают обходить дома. К настоящему моменту повреждения выявлены в 19 частных домовладениях, три из которых понесли большой урон. Обстрел повредил остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены 2 легковых автомобиля, также есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.