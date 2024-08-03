Два жителя Шебекина пострадали от обстрела со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате очередной атаки украинского режима по Шебекину Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прилёта боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в результате удара повреждения получили шесть домов. Кроме того, добавил глава региона, остекление треснуло в одном МКД и коммерческом объекте. Осколками снаряда также посекло автомобиль и линии газо- и электроснабжения. Сейчас специалисты устраняют последствия атаки.