Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при утреннем обстреле ВСУ

Дроны ВСУ с раннего утра 2 августа наносят удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. В результате ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в Шебекине удар дрона-камикадзе пришёлся по многоквартирному дому, один мужчина получил осколочное ранение бедра и был доставлен в больницу. В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Последствия обстрела Шебекинского ГО 2 августа. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

"В результате ещё одной атаки дрона в Ржевке повреждены кровли ещё в одном доме и гараже. Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано", — добавил Гладков в телеграм-канале.