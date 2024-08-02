Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 05:08

Двое мирных жителей ранены в Белгородской области при утреннем обстреле ВСУ

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области 2 августа. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области 2 августа. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Дроны ВСУ с раннего утра 2 августа наносят удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. В результате ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в Шебекине удар дрона-камикадзе пришёлся по многоквартирному дому, один мужчина получил осколочное ранение бедра и был доставлен в больницу. В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Последствия обстрела Шебекинского ГО 2 августа. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекинского ГО 2 августа. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

"В результате ещё одной атаки дрона в Ржевке повреждены кровли ещё в одном доме и гараже. Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано", — добавил Гладков в телеграм-канале.

Жительница Донецка ранена при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Жительница Донецка ранена при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня ночью, 2 августа, силы ПВО и РЭБ перехватили шесть украинских беспилотников над территорией Курской области и Краснодарского края.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров