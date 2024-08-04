Повезёт в любви: Названы 4 знака зодиака, которых ждёт судьбоносная встреча в августе

Последний месяц лета может принести удачу тем, кто находится в поиске любви. В особенности повезёт четырём знакам зодиака. Кто эти счастливцы, рассказала "Вечерней Москве" астролог, шаманка, ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Ретроградный Меркурий подкинет Овнам немало сюрпризов, в том числе и в сфере любви. В августе представители этого знака зодиака смогут наконец расстаться с одиночеством. Относитесь к новым знакомым внимательно и не спешите надевать на себя маску. Звёзды советуют прислушиваться к своему сердцу, и оно обязательно укажет на человека, который неровно дышит к вам.

Судьба готовит сложный путь любовных переживаний и бессонных ночей для Близнецов. Велик риск попасть в ловушку, расставленную опытными искусителями. Но не бойтесь поддаться эмоциям и поверить в большое и светлое чувство, призывает Ахметжанова. Знаковая встреча состоится в середине августа. Дальнейшее развитие отношений будет зависеть от готовности каждого партнёра идти на компромиссы и меняться.

Водолеям стоит обратить внимание на ближайшее окружение друзей и знакомых. Именно там находится тот самый человек, который сыграет огромную роль в судьбе. Звёзды советуют отказаться от сомнений и довериться интуиции. Очень скоро начавшиеся отношения минуют стадию флирта и перейдут в серьёзную фазу. Водолеи со своей второй половинкой смогут пройти все преграды и выстроить крепкое счастье.

Последний месяц лета станет одним из лучших подарков судьбы для Рыб. Люди с этим знаком зодиака найдут свою половинку в дальней поездке и станут тем исключением из правил, когда курортный роман перетечёт в семью. Однако это произойдёт при искреннем желании двух сторон переступить через определённый душевный дискомфорт.