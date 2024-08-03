Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 17:43

Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Неподалёку от порта Аден в Йемене было совершено нападение на торговый корабль. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 170 морских милях (314,8 километра. — Прим. Life.ru) к востоку от Адена, Йемен. Как сообщил капитан торгового судна, вооружённая охрана заметила небольшой взрыв поблизости от корабля. Судно не получило повреждений, экипаж не пострадал, корабль следует в порт назначения. Власти ведут расследование", — сказано в публикации UKMTO в соцсети X.

Происшествие было классифицировано как нападение. Управление призвало проходящие в этом районе корабли быть предельно осторожными и сообщать о любой вызывающей подозрения активности.

Загоревшееся у берегов Йемена судно спустя неделю затонуло в Красном море
Загоревшееся у берегов Йемена судно спустя неделю затонуло в Красном море

В июне UKMTO рапортовал о другой ситуации у берегов Йемена, где группа лодок пошла на "подозрительное сближение" с британским торговым кораблём неподалёку от порта Моха. Капитан судна насчитал 12 плавсредств, которые около часа держали дистанцию порядка трёх километров с кораблём, а потом уплыли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andriy from Mykolayiv

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великобритания
  • йемен
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров