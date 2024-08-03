Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Неподалёку от порта Аден в Йемене было совершено нападение на торговый корабль. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 170 морских милях (314,8 километра. — Прим. Life.ru) к востоку от Адена, Йемен. Как сообщил капитан торгового судна, вооружённая охрана заметила небольшой взрыв поблизости от корабля. Судно не получило повреждений, экипаж не пострадал, корабль следует в порт назначения. Власти ведут расследование", — сказано в публикации UKMTO в соцсети X.

Происшествие было классифицировано как нападение. Управление призвало проходящие в этом районе корабли быть предельно осторожными и сообщать о любой вызывающей подозрения активности.