Британские ВМС встревожились из-за сближения группы лодок с торговым судном у берегов Йемена

В Красном море неподалёку от йеменского торгового порта Моха (Мокка) произошёл инцидент, который был классифицирован как "подозрительное сближение" с британским торговым судном. Об этом сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Соединённого Королевства.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях (приблизительно 24 километра. — Прим. Life.ru) к югу от Мохи, Йемен", — указано в публикации на сайте управления.

Как сообщают в UKMTO, капитан британского торгового судна заметил приближающуюся группу из 12 плавательных средств, в которую входили быстроходные катера и лодки поменьше, напоминающие каяки. Они приблизились к кораблю под британским флагом на расстояние в полторы морские мили (приблизительно 2780 метров) и держали эту дистанцию около часа, после чего скрылись. Торговое судно не получило повреждений и продолжило следовать своим маршрутом.