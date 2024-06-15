Загоревшееся после атаки торговое судно тонет у берегов Йемена

Загоревшееся в результате ракетной атаки у берегов Йемена торговое судно тонет. Об этом сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании при британских ВМС, уточнив, что экипаж был эвакуирован.

"UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск. — Прим. Life.ru) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля <…> Капитан также сообщает, что судно всё ещё горит и тонет", — говорится в сообщении на сайте управления.