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9 июня, 00:06

ВМС Британии сообщили об очередном нападении на судно у побережья Йемена

UKMTO: Неизвестные напали на судно у побережья Йемена

В Великобритании сообщили о том, что неизвестные напали на судно у йеменского побережья. Информацию об этом инциденте в социальной сети Х опубликовали представители Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Соединённого Королевства (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 80 морских милях (чуть больше 148 километров. — Прим. Life.ru) к юго-востоку от йеменского Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по этому поводу также высказалась специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey. Специалисты рассказали, что примерно в 83 морских милях к юго-востоку от Адена по гражданскому грузовому судну был нанесён ракетный удар.

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Красном море у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Красном море у берегов Йемена

Ранее Life.ru писал, что нефтяной танкер, который следовал под флагом Панамы, повредился из-за ракетного удара вблизи йеменского порта Моха. Сообщалось, что на борту возник пожар.

Обложка ©

Pixabay / Mylene2401

Алексей Соловьёв
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