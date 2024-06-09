ВМС Британии сообщили об очередном нападении на судно у побережья Йемена

В Великобритании сообщили о том, что неизвестные напали на судно у йеменского побережья. Информацию об этом инциденте в социальной сети Х опубликовали представители Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Соединённого Королевства (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 80 морских милях (чуть больше 148 километров. — Прим. Life.ru) к юго-востоку от йеменского Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по этому поводу также высказалась специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey. Специалисты рассказали, что примерно в 83 морских милях к юго-востоку от Адена по гражданскому грузовому судну был нанесён ракетный удар.