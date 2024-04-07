Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Красном море у берегов Йемена
В Красном море произошло очередное нападение на судно. Об инциденте в 60 морских милях (111,1 км) к юго-западу от йеменского портового города Ходейда сообщило Управление морских торговых операций (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) при ВМС Великобритании.
"Капитан сообщил, что рядом с судном были замечены две ракеты. Одна были перехвачена силами коалиции, а вторая упала в воду рядом с судном. Судно не получило повреждений, экипаж не пострадал", — информировала пресс-служба ведомства в соцсети X.
Судно продолжило следовать в порт назначения. Управление рекомендовало находящемуся поблизости морскому транспорту соблюдать осторожность и сообщать обо всём, что покажется подозрительным.
Ранее стало известно, что Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о беспрепятственном проходе кораблей через Красное море и Аденский залив. Взамен Москва и Пекин якобы могут оказать помощь хуситам в таких органах, как Совет Безопасности ООН.
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