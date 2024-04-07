Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Красном море у берегов Йемена

В Красном море произошло очередное нападение на судно. Об инциденте в 60 морских милях (111,1 км) к юго-западу от йеменского портового города Ходейда сообщило Управление морских торговых операций (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) при ВМС Великобритании.

"Капитан сообщил, что рядом с судном были замечены две ракеты. Одна были перехвачена силами коалиции, а вторая упала в воду рядом с судном. Судно не получило повреждений, экипаж не пострадал", — информировала пресс-служба ведомства в соцсети X.

Судно продолжило следовать в порт назначения. Управление рекомендовало находящемуся поблизости морскому транспорту соблюдать осторожность и сообщать обо всём, что покажется подозрительным.