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Британские ВМС заявили об очередном нападении на судно у берегов Йемена

23 марта, 16:37
Неизвестные напали на судно вблизи Йемена. Обложка © EPA / ТАСС

Неизвестные напали на судно вблизи Йемена. Обложка © EPA / ТАСС

Неизвестные вновь атаковали судно в нескольких морских милях от Йемена. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 23 морских милях к востоку от города Эль-Моха в Йемене. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", говорится в заявлении.

По данным центра, нападение произошло в 14:35 (мск). О нём сообщил не капитан корабля, а некая третья сторона, которая не называется.

Британский сухогруз затонул после атаки хуситов
Британский сухогруз затонул после атаки хуситов

Ранее атаке хуситов подверглись коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. По словам представителя правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники. При этом, по данным Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о беспрепятственном проходе кораблей через Красное море.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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