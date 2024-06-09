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9 июня, 04:49

У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда

ВМС Британии сообщили о пожаре на судне в Аденском заливе после попадания снаряда

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Соединённого Королевства (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о пожаре на судне у берегов йеменского порта Адена. По словам представителей управления, сейчас специалисты занимаются устранением последствий.

"Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", — рассказали в UKMTO.

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Минувшей ночью ВМС Великобритании сообщили о том, что неизвестные напали на судно у йеменского побережья. По этому поводу также высказалась специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey. Специалисты рассказали, что примерно в 83 морских милях к юго-востоку от Адена по гражданскому грузовому судну был нанесён ракетный удар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Оксана Попова
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