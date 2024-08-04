Ещё одна жертва "овербукинга" в московском вузе обратилась в Life.ru, её не взяли в МГУ Абитуриентку с 339 баллами не взяли в МГУ из-за ошибки приёмной комиссии 4 августа, 17:04 В Москве институты незаконно отказывают абитуриентам в поступлении. Обложка © freepik

После того, как история абитуриента, не зачисленного на бюджетное место из-за "овербукинга" в МИФИ, получила огласку, оказалось, что с подобным нарушением прав столкнулись и другие молодые люди. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с мамой одной из девушек.

Так, в МГУ сотрудница приёмной комиссии исключила данные о наличии оригинала аттестата из документов, лишив будущую студентку права на зачисление. Юлия намеревалась поступить в Высшую школу государственного аудита в МГУ. Она набрала 339 баллов, которых хватало для зачисления. В конце июля девушка привезла в университет оригиналы документов, ей выдали расписку.

Однако через пару часов Юлии перезвонили и попросили забрать аттестат. Вместе с отцом девушка вновь приехала в МГУ. Как выяснилось, в приёмной комиссии ей поставили прочерк в графе о наличии оригинала документа об образовании по указанию центральной приёмной комиссии.

Сейчас девушка уже не может поступить на бюджет в другой вуз, так как экзамены завершены. Родители будущей студентки уже обратились с жалобой в Общественную палату, в Рособрнадзор, Министерство науки и высшего образования, в Министерство просвещения, а также подали заявление о возбуждении уголовного дела.

Ранее Life.ru рассказал историю абитуриента Виталия, который 4 июля подал заявление на специальность "информационная безопасность" в МИФИ. Он претендовал на одно из бюджетных мест. 30 июля молодого человека зачислили в вуз, однако на следующий день ему отказали. В МИФИ объяснили, что "проблема возникла в связи с несоответствием количества мест, которые были выделены Минобрнауки".

Авторы Татьяна Миссуми