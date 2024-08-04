В Москве абитуриент остался без бесплатного обучения из-за ошибки с зачислением

Неприятная ситуация произошла с московским абитуриентом, которого зачислили в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а на следующий день сообщили об ошибке и прислали уведомление об отчислении. Теперь, как пишет SHOT, парень не может подать документы в другие вузы на бесплатную основу.

По словам Виталия, 4 июля он подал заявление на специальность "информационная безопасность". Через 12 дней ему ответили, что его кандидатура рассматривается на одно из двух бюджетных мест. 30 июля он оказался зачислен в вуз, однако уже на следующие сутки ему сообщили об ошибке. Звонки и письма куратору ситуацию не исправили. Парню ответили, что ошибку признают, но ничем помочь не могут.

Подать документы в другой вуз он уже не может, ведь их приём закрылся 25 июля. Теперь ему остался путь только на платную основу. Сам Виталий не знает, что делать. В МИФИ телеграм-каналу объяснили, что "проблема возникла в связи с несоответствием количества мест, которые были выделены Минобрнауки". В университете были вынуждены скорректировать итоги приёма, так как абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.