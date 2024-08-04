В Москве абитуриент остался без бесплатного обучения из-за ошибки с зачислением
Неприятная ситуация произошла с московским абитуриентом, которого зачислили в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а на следующий день сообщили об ошибке и прислали уведомление об отчислении. Теперь, как пишет SHOT, парень не может подать документы в другие вузы на бесплатную основу.
По словам Виталия, 4 июля он подал заявление на специальность "информационная безопасность". Через 12 дней ему ответили, что его кандидатура рассматривается на одно из двух бюджетных мест. 30 июля он оказался зачислен в вуз, однако уже на следующие сутки ему сообщили об ошибке. Звонки и письма куратору ситуацию не исправили. Парню ответили, что ошибку признают, но ничем помочь не могут.
Подать документы в другой вуз он уже не может, ведь их приём закрылся 25 июля. Теперь ему остался путь только на платную основу. Сам Виталий не знает, что делать. В МИФИ телеграм-каналу объяснили, что "проблема возникла в связи с несоответствием количества мест, которые были выделены Минобрнауки". В университете были вынуждены скорректировать итоги приёма, так как абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.
Ранее Life.ru выяснил, что гимназия при Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова увеличила цены на обучение почти в пять раз на фоне небывалого всплеска количества выпускников с медалями. Годом ранее за двухлетнее обучение в предуниверсарии потребовалось бы заплатить 400 тысяч, однако сейчас ценник поднялся до 1,83 млн рублей.
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