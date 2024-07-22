Фальков предложил заселять в общежития только малоимущих студентов

Российское Правительство может изменить порядок предоставления общежитий для студентов университетов, оставив право на заселение только для малоимущих. С такой инициативой выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во время расширенного совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

"Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации", — заявил министр.

По его словам, цены на проживание в таких общежитиях совершенно несопоставимы со средствами, которых стоит их содержание, из-за они фактически выполняют социальную функцию. Фальков предложил разработать ещё один статус для мест проживания студентов, которые не будут считаться общежитиями и в их отношении будут работать экономические механизмы. Он объяснил, что с юридической точки зрения жильё подобного плана не может считаться гостиницей, при том что, стоимость проживания в нём должна быть должна быть больше той, что в общежитиях, но меньше чем в любых других заведениях, предоставляющих услуги заселения.

Позже в пресс-службе министерства объяснили, что идея заключается в том, чтобы обеспечить местами всех студентов, но приоритет в этом вопросе отдать тех, у кого действительно есть непростые жизненные обстоятельства. На сегодняшний день право на общежитие предоставляется в соответствии с регламентом конкретного образовательного учреждения. При этом, если вуз не обладает собственным жилым фондом в нужном количестве, этот вопрос решают через заключение соглашений с организациями, у которых такие ресурсы есть.