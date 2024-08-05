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5 августа, 07:08

Политолог и публицист Крашенинников* объявлен в розыск МВД России

Фёдор Крашенников*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Фёдор Крашенников*

Фёдор Крашенников*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Фёдор Крашенников*

Политолог и публицист Фёдор Крашенинников* объявлен в розыск на территории Российской Федерации. Информацию об этом разместили в официальной базе МВД. Его обвиняют по неназванной статье Уголовного кодекса.

Фёдор Крашенинников*. Фото © База розыска МВД

Фёдор Крашенинников*. Фото © База розыска МВД

Причины для внесения Крашенинникова* с список разыскиваемых не оглашаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что публицист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ. В настоящее время журналист проживает в Лондоне.

* Внесён Минюстом РФ в список иноагентов.

Николай Рюмин
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