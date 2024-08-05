Политолог и публицист Крашенинников* объявлен в розыск МВД России
Фёдор Крашенников*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Фёдор Крашенников*
Политолог и публицист Фёдор Крашенинников* объявлен в розыск на территории Российской Федерации. Информацию об этом разместили в официальной базе МВД. Его обвиняют по неназванной статье Уголовного кодекса.
Фёдор Крашенинников*. Фото © База розыска МВД
Причины для внесения Крашенинникова* с список разыскиваемых не оглашаются.
Ранее Life.ru рассказывал, что публицист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ. В настоящее время журналист проживает в Лондоне.
* Внесён Минюстом РФ в список иноагентов.