Политолог и публицист Крашенинников* объявлен в розыск МВД России

Политолог и публицист Фёдор Крашенинников* объявлен в розыск на территории Российской Федерации. Информацию об этом разместили в официальной базе МВД. Его обвиняют по неназванной статье Уголовного кодекса.

Фёдор Крашенинников*. Фото © База розыска МВД

Причины для внесения Крашенинникова* с список разыскиваемых не оглашаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что публицист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ. В настоящее время журналист проживает в Лондоне.