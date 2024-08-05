Life.ru узнал, какую летнюю одежду мужчины считают самой сексуальной

С наступлением лета возможностей необычно одеться и продемонстрировать индивидуальный стиль становится значительно больше. Однако далеко не все популярные тренды, которые подхватывают представительницы прекрасного пола, нравятся мужчинам. О том, что же за наряды им по душе, а что не нравится — читайте на Life.ru.

По данным исследования компании "ПРО Бренд", особенно привлекательным респонденты считают красиво очерченный силуэт. Именно поэтому популярное обтягивающее платье-майка возбуждает 34% респондентов-мужчин.

Одним из наиболее привлекательных летних трендов мужчины считают обтягивающие платья. Фото © Life.ru

Мини-юбка волан/баллон, вошедшая в моду в начале летнего сезона, привлекает мужчин не меньше, чем платье — также 34%.

Короткие юбки многие мужчины также считают привлекательными. © Life.ru

"Детская" футболка, пожалуй, самый удобный тренд, но сексуальной её считают только 10% парней.

Короткие топы соблазнительными на женщинах считают лишь 10% опрошенных. Фото © Life.ru

Бельевой стиль – самое смелое летнее решение. Мини-шорты с топами раньше носили в основном дома, но кутюрье вывели такие образы на улицу в этом году. Прельщает такой откровенный костюм 10% российских мужчин.

Тренд на бельевой стиль многие респонденты посчитали излишне откровенным. Фото © Life.ru

Вывод один – всем мужчинам и всегда нравятся обнажённые ноги и обтягивающие силуэты. Да, меняются тренды, дизайнеры пытаются придумать что-то новенькое каждый сезон, как-то обыграть привычные образы, но мужчины на это внимание не обращают. Они просто не смотрят, какой формы юбка. Им важно, какой она длинны. Короткая – это красиво, ещё красиво, когда можно разглядеть фигуру и видны все изгибы. Алексей Гвинтовкин Кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд"

В самом низу топа асположились джинсовые шорты-бермуды, которые в этом сезоне представлены, пожалуй, у всех брендов одежды. Но вот сексуальными их считают лишь 5% опрошенных представителей мужского пола.

Популярные среди женщина шорты-бермуды многим мужчинам кажутся непривлекательными. Фото © Life.ru

Джинсы на низкой посадке/багги привлекают всего 4% респондентов.

Мешковатую одежду, популярную в этом сезоне, многие мужчины сексуальной не считают. Фото © Life.ru

Две майки – самый свежий тренд летнего сезона 2024 – оценили только 3% мужчин.

Тренд на многослойность многие респонденты не понимают и считают непривлекательными. Фото © Life.ru