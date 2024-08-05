Life.ru узнал, какую летнюю одежду мужчины считают самой сексуальной
Опрос: 34% мужчин считают самой сексуальной женской одеждой обтягивающее платье
С наступлением лета возможностей необычно одеться и продемонстрировать индивидуальный стиль становится значительно больше. Однако далеко не все популярные тренды, которые подхватывают представительницы прекрасного пола, нравятся мужчинам. О том, что же за наряды им по душе, а что не нравится — читайте на Life.ru.
По данным исследования компании "ПРО Бренд", особенно привлекательным респонденты считают красиво очерченный силуэт. Именно поэтому популярное обтягивающее платье-майка возбуждает 34% респондентов-мужчин.
Одним из наиболее привлекательных летних трендов мужчины считают обтягивающие платья. Фото © Life.ru
Мини-юбка волан/баллон, вошедшая в моду в начале летнего сезона, привлекает мужчин не меньше, чем платье — также 34%.
Короткие юбки многие мужчины также считают привлекательными. © Life.ru
"Детская" футболка, пожалуй, самый удобный тренд, но сексуальной её считают только 10% парней.
Короткие топы соблазнительными на женщинах считают лишь 10% опрошенных. Фото © Life.ru
Бельевой стиль – самое смелое летнее решение. Мини-шорты с топами раньше носили в основном дома, но кутюрье вывели такие образы на улицу в этом году. Прельщает такой откровенный костюм 10% российских мужчин.
Тренд на бельевой стиль многие респонденты посчитали излишне откровенным. Фото © Life.ru
Вывод один – всем мужчинам и всегда нравятся обнажённые ноги и обтягивающие силуэты. Да, меняются тренды, дизайнеры пытаются придумать что-то новенькое каждый сезон, как-то обыграть привычные образы, но мужчины на это внимание не обращают. Они просто не смотрят, какой формы юбка. Им важно, какой она длинны. Короткая – это красиво, ещё красиво, когда можно разглядеть фигуру и видны все изгибы.
В самом низу топа асположились джинсовые шорты-бермуды, которые в этом сезоне представлены, пожалуй, у всех брендов одежды. Но вот сексуальными их считают лишь 5% опрошенных представителей мужского пола.
Популярные среди женщина шорты-бермуды многим мужчинам кажутся непривлекательными. Фото © Life.ru
Джинсы на низкой посадке/багги привлекают всего 4% респондентов.
Мешковатую одежду, популярную в этом сезоне, многие мужчины сексуальной не считают. Фото © Life.ru
Две майки – самый свежий тренд летнего сезона 2024 – оценили только 3% мужчин.
Тренд на многослойность многие респонденты не понимают и считают непривлекательными. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru рассказал о семи трендах из 2000-х, которые не так давно приобрели вторую жизнь и активно используются модницами. Многие из них широко известны — джинсы с низкой посадкой, капри и бисер.
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