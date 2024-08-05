Счёл забавным: Кеннеди-младший сделал шокирующее признание, как подбросил тело медвежонка в 2014 году
Кеннеди-младший признался, что подкинул тело медвежонка в Нью-Йорке в 2014 году
Роберт Кеннеди – младший. Обложка © ТАСС / Zuma
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший признался, что это он в 2014 году подкинул тело медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка. На видео, появившемся в социальной сети X, политик утверждает, что, пересекая долину реки Гудзон, увидел, как автомобиль впереди сбил животное, и поначалу решил "положить его в багажник, чтобы освежевать дома".
Однако Кеннеди вспомнил, что ему нужно было ехать на званый ужин в один из ресторанов, а потом — в аэропорт. Тогда политику показалось "забавным" подкинуть тушу в парк и положить рядом старый велосипед, обставив всё так, будто медвежонок стал жертвой велосипедиста.
Газета The New York Times назвала рассказ странным, указав, что собеседница политика была шокирована этим признанием. Издание считает, что Кеннеди-младший сознался в этом из-за готовящейся публикации о происшествии в журнале The New Yorker.
Напомним, 6 октября 2014 года в Центральном парке Нью-Йорка нашли тело маленького медвежонка. Оно лежало возле дерева. Полиция посчитала, что смерть была вызвана грубым обращением с животным.