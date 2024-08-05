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Регион
5 августа, 14:04

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

Взрывы прогремели в Николаевской области Украины. Об этом сообщил телеканал "Новости. Live".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в этом регионе звучит воздушная тревога. Что послужило причиной взрывов — неизвестно, каких-либо официальных данных от местных властей не поступало. Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.

Ранее взрывы гремели в городе Сумы на северо-востоке Незалежной. Причём в регионе не звучала воздушная тревога. Какие-либо подробности происшествия сейчас уточняются. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Наталья Демьянова
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