Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в этом регионе звучит воздушная тревога. Что послужило причиной взрывов — неизвестно, каких-либо официальных данных от местных властей не поступало. Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.