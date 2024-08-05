Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области
Взрывы прогремели в Николаевской области Украины. Об этом сообщил телеканал "Новости. Live".
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в этом регионе звучит воздушная тревога. Что послужило причиной взрывов — неизвестно, каких-либо официальных данных от местных властей не поступало. Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.
Ранее взрывы гремели в городе Сумы на северо-востоке Незалежной. Причём в регионе не звучала воздушная тревога. Какие-либо подробности происшествия сейчас уточняются. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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