Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Полтаве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Полтавской общине в центральной части Украины, сообщает издание "Общественное. Новости". Также они раздались в Киеве.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне сейчас находятся 13 украинских регионов. В их числе Киевская и Полтавская области.
Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области Украины. Украинские телеграм-каналы сообщают, что они были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.
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