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Регион
5 августа, 20:27

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Полтаве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Полтавской общине в центральной части Украины, сообщает издание "Общественное. Новости". Также они раздались в Киеве.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне сейчас находятся 13 украинских регионов. В их числе Киевская и Полтавская области.

В Сумах и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
В Сумах и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области Украины. Украинские телеграм-каналы сообщают, что они были слышны в Вознесенске Николаевской области. Именно там расположен аэродром ВСУ.

Обложка ©

flickr / ahlynk

Оксана Попова
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