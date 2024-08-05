Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Полтаве

Взрывы прогремели в Полтавской общине в центральной части Украины, сообщает издание "Общественное. Новости". Также они раздались в Киеве.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в красной зоне сейчас находятся 13 украинских регионов. В их числе Киевская и Полтавская области.