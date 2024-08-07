"Два года мы пробовали мир": Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют X

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания Х подала в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM, объединение брендов и рекламных агентств), Unilever, Mars и Всемирную федерацию рекламодателей. Как сообщила в социальной сети Х по этому поводу её генеральный директор Линда Яккарино, причиной случившегося является "систематический незаконный бойкот" в отношении принадлежащей Маску сети микроблогов.

Стоит отметить, что сам основатель Tesla и Space X тоже не остался в стороне и прокомментировал случившееся. По его словам, теперь этим компаниям объявлена война.

"Два года мы пробовали мир, теперь — война", — написал в той же соцсети Маск, также посоветовавший всем остальным компаниям, попавшим в такую ситуацию, тоже подать в суд на виновных.

В то же время корреспонденты Financial Times (FT) пишут, что среди организаций, против которых Маск подал исковые заявления, присутствует американская сеть аптек CVS Health. Журналисты подчеркнули, что соцсеть Х подала иск после того, как один из комитетов Палаты представителей Конгресса США в прошлом месяце опубликовал документ, в котором указано, что GARM и его члены "сговорились" бойкотировать Twitter после смены его владельца.