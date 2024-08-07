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7 августа, 07:45

Задержанный в Крыму поезд Москва Москва — Симферополь продолжил движение

Пассажирский поезд в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Пассажирский поезд в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

В Крыму поезд №027/028 Москва — Симферополь, который ранее был задержан из-за сигнала владельца инфраструктуры, продолжил движение. Другие поезда с полуострова также постепенно отправятся, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" в телеграм-канале.

"Поезд №027/028, ранее задержанный в Крыму из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновил движение в 21.20", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму возобновлено движение на двух ключевых транспортных маршрутах. После проведённых работ восстановлено железнодорожное сообщение на участке Симферополь – Джанкой и автомобильное движение на автодороге Симферополь – Армянск.

Николай Рюмин
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