Задержанный в Крыму поезд Москва Москва — Симферополь продолжил движение

В Крыму поезд №027/028 Москва — Симферополь, который ранее был задержан из-за сигнала владельца инфраструктуры, продолжил движение. Другие поезда с полуострова также постепенно отправятся, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" в телеграм-канале.

"Поезд №027/028, ранее задержанный в Крыму из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновил движение в 21.20", — говорится в сообщении.