В Крыму восстановили движение железнодорожного транспорта
Минтранс Крыма: Восстановлено ж/д сообщение на участке Симферополь – Джанкой
В Крыму возобновлено движение на двух ключевых транспортных маршрутах. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков в телеграм-канале, после проведённых работ восстановлено железнодорожное сообщение на участке Симферополь – Джанкой и автомобильное движение на автодороге Симферополь – Армянск.
"Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой – Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь – Армянск", – отметил Крючков, ссылаясь на информацию Министерства транспорта Республики Крым.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Джанкоя на севере Крыма остались без воды из-за 13 аварий на местных водопроводных сетях. Специалисты экстренных служб работают над их устранением.
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