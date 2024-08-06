В Крыму восстановили движение железнодорожного транспорта

В Крыму возобновлено движение на двух ключевых транспортных маршрутах. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков в телеграм-канале, после проведённых работ восстановлено железнодорожное сообщение на участке Симферополь – Джанкой и автомобильное движение на автодороге Симферополь – Армянск.