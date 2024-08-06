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6 августа, 19:49

В Крыму восстановили движение железнодорожного транспорта

Минтранс Крыма: Восстановлено ж/д сообщение на участке Симферополь – Джанкой

В Крыму возобновлено движение на двух ключевых транспортных маршрутах. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков в телеграм-канале, после проведённых работ восстановлено железнодорожное сообщение на участке Симферополь – Джанкой и автомобильное движение на автодороге Симферополь – Армянск.

"Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой – Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь – Армянск", – отметил Крючков, ссылаясь на информацию Министерства транспорта Республики Крым.

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Ранее Life.ru сообщал, что жители Джанкоя на севере Крыма остались без воды из-за 13 аварий на местных водопроводных сетях. Специалисты экстренных служб работают над их устранением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Taras Valerievich

Кирилл Сосновских
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